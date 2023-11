Procès FTX : l'ex. magnat de la crypto-monnaie Sam Bankman-Fried coupable d'avoir escroqué des milliards de dollars à ses clients

Au-delà même de ses actions, la personnalité de SBF a durement été attaquée pendant le procès. « Il savait que c'était mal. Il l'a fait quand même, parce qu'il pensait qu'il était plus intelligent et meilleur et qu'il pourrait s'en sortir » avait ainsi noté l'assistant du procureur Nicolas Roos. Damian Williams avait lui résumé le dossier en expliquant que « cette affaire a toujours porté sur le mensonge, la tricherie et le vol, et nous n'avons aucune patience à cet égard ».

Sam Bankman-Fried a durant tous les échanges clamé son innocence, tout en reconnaissant l'impact gigantesque de l'effondrement de FTX sur la vie de nombreuses personnes. L'énoncé de la sentence aura lieu le 28 mars 2024. L'ex-milliardaire risque au total jusqu'à 110 ans de prison. D'après son avocat, il se réserve le droit de faire appel.