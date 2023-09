À un mois du procès de son fondateur, un 4e dirigeant de la plateforme crypto FTX plaide coupable

Et de 4 ! Après Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh, un quatrième dirigeant de FTX décide de plaider coupable. Il s'agit de Ryan Salame, qui a accepté la responsabilité de deux charges portées contre lui : une pour conspiration en vue d'apporter des contributions politiques illégales, et une seconde pour conspiration en vue d'effectuer des transferts d'argent non autorisés.

Pour ces deux chefs d'accusation, il risque au total 10 ans de prison. Dans ce dossier, il a accepté de payer en dédommagement une somme de 6 millions d'euros et de céder deux propriétés, une entreprise et une Porsche. S'il ne respectait pas son accord, le tribunal pourrait lui imposer en retour de payer une somme monstrueuse de 1,56 milliard de dollars. Son procès est programmé pour le 6 mars 2024.