FTX : Samuel Bankman-Fried devrait plaider... non coupable

Rien n'a filtré sur la défense que son équipe d'avocat et lui veulent mettre en place. Pour rappel, SBF a accepté son extradition vers les États-Unis en décembre dernier alors qu'il était réfugié aux Bahamas, et vit depuis en liberté surveillée grâce à une caution pharaonique de 250 millions de dollars.

L'investigation a de son côté avancé sur le dossier et dispose d'éléments obtenus auprès de deux de ses anciens collègues, Gary Wang et Caroline Ellison, qui ont tous deux plaidé coupables et collaborent maintenant avec l'enquête. Et pour ces derniers, aucun doute, l'équipe dirigeante de FTX est coupable de fraude.

Si Samuel Bankman-Fried plaide non coupable ce mardi, il ne sera pas obligé de garder cette position tout le long du procès. Le système judiciaire américain lui permet en effet de changer son plaidoyer en cours de procès, et d'éventuellement plaider coupable plus tard.