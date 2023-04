Retour en grâce du Bitcoin, qui dépasse les 30 000 dollars pour la première fois depuis près d'un an

La hausse en continu du Bitcoin en 2023 pourrait bien montrer la maturité de l'actif. Car elle s'effectue à un moment particulier de l'activité financière, avec un rehaussement constant des taux directeurs des banques centrales mondiales, décidées afin de combattre l'inflation. Le loyer de l'argent est donc plus grand, ce qui a tendance à le pousser vers des investissements plus sûrs. La croissance actuelle du Bitcoin signifierait-elle que l'or numérique est maintenant lui aussi considéré comme « plus sûr » ?

Une hypothèse qui prend d'autant plus de sens que la plus grande économie du monde, les États-Unis, ne cesse d'attaquer les cryptomonnaies, ce qui aurait pu jouer sur le cours du Bitcoin. Or pour le moment, la seule conséquence de ce harcèlement réglementaire de la part de Washington semble être de pousser l'industrie hors des frontières américaines. « Les États-Unis ont laissé un vide que d'autres pays sont impatients de combler », a ainsi expliqué un des dirigeants de Coinbase, Daniel Seifert. Définitivement ?