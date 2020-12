Le prix du Bitcoin (BTC) franchit pour la première fois les 20 000 dollars

En décembre 2017, des données suggéraient que les investisseurs particuliers étaient à l'origine du rallye du Bitcoin. À l’époque, les contrats à terme venaient juste d’être lancés et le secteur manquait de solutions d’investissement conçues pour les investisseurs institutionnels.

Cette année, à titre d'exemple, MicroStrategy, société américaine cotée au Nasdaq, détient environ 40 800 Bitcoin soit environ 950 millions de dollars dans sa trésorerie. Or selon Michael Saylor, P.-D.G de l'entreprise : « Bitcoin est le meilleur actif de réserve de trésorerie au monde et le réseau monétaire émergeant dominant. C’est la solution au problème de réserve de valeur auquel sont confrontés tous les individus, les entreprises et les gouvernements du monde. »

Désormais, les investisseurs seraient susceptibles d’investir dans le Bitcoin avec une stratégie de long terme. À l'instar de MicroStrategy, beaucoup le considèrent de plus en plus comme une réserve de valeur numérique et une alternative à l’or.

Il n’est donc pas surprenant que Wall Street prenne aujourd'hui le Bitcoin plus au sérieux qu’en 2017. Le 3 décembre, le S&P 500 a d'ailleurs annoncé le lancement de ses propres indices en cryptomonnaies en 2021.