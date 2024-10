Depuis une dizaine de jours, on observe une montée continue du cours du Bitcoin, au point de voir ce cours flirté aujourd'hui avec les 70 000 dollars. Une limite qui n'est plus très loin du record établi en mars dernier par la plus grande des cryptomonnaies, quand elle avait dépassé les 73 000 dollars.

Et cette activité ne doit rien au hasard, comme nous le rappelle une information de Bloomberg. Car durant les six jours précédant le 18 octobre, les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, ce qui a permis de redonner des couleurs à ce marché.