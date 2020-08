Bitcoin (BTC) a atteint la barre des 12 000 dollars

De même que l'or, le Bitcoin est disponible en quantité limitée, facilement divisible et impossible à contrefaire. Aujourd'hui, le BTC se démarque par son histoire : c'est la première application développée sur la blockchain qui a engendré la naissance d'un nouvel écosystème. Indéniablement, le BTC jouit de plusieurs avantages : popularité et statut de pionnier.

Le Bitcoin semble suivre les pas de l'or, en particulier dans un fort contexte d'incertitude. Ainsi, le BTC se rapproche de plus en plus du statut d'or numérique et de réserve de valeur.