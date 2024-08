Les études sont toujours très intéressantes pour définir des tendances, même si, évidemment, elles n'apportent pas nécessairement de vérité absolue. Un préambule sûrement nécessaire à rappeler avant d'évoquer cette nouvelle étude de l'université de Toronto, à laquelle ont participé 2001 adultes Américains (1101 femmes et 900 hommes), dont l'âge moyen est de 48 ans.

Les détenteurs de cryptomonnaies seraient ainsi en moyenne plus anti-autoritaires, et plus portés à la dispute intellectuelle. Ils seraient aussi plus prompts à « l'utilisation plus fréquente de plateformes de médias sociaux alternatives et marginales » d'après les résultats de l'étude.