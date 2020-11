Les États-Unis confisquent 70 000 Bitcoin (BTC) liés à Silk Road

Le ministère de la Justice n’a pas indiqué si une plainte pénale, contrairement à la plainte civile, sera déposée. L’absence de plainte pénale peut suggérer que « l’individu X » est déjà incarcéré et qu’il a peut-être accepté de remettre le Bitcoin dans le cadre d’un accord de coopération avec les autorités.

Le ministère américain de la Justice est de plus en plus actif dans le domaine de la criminalité liée aux crypto-monnaies. Début octobre, les autorités ont publié un cadre pour l’application des lois sur les crypto-monnaies que certains ont qualifié de signe avant-coureur d’une répression majeure.

Les autorités avaient déjà saisi plus de 4 040 BTC en début d’année dans différentes affaires. Ils avaient été mis aux enchères pour un total de 37 millions de dollars. Cette fois, le butin est bien plus conséquent puisqu’il représente le quatrième plus grand portefeuille Bitcoin. Le produit de la vente sera alloué aux services de police.

Le Bitcoin s’échange actuellement à 15 300 dollars.