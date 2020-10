La Chine légalise sa cryptomonnaie et interdit les stablecoins adossés au yuan

La Chine a bel et bien une longueur d’avance dans la course à la création d’une cryptomonnaie d’État. La banque centrale chinoise (également nommé Banque populaire de Chine) a en effet publié un projet de loi visant à créer un cadre réglementaire pour sa cryptomonnaie de banque centrale (MNBC). Un des axes majeurs de ce cadre législatif ferait du yuan, sous forme physique et numérique, la monnaie officielle de la République populaire de Chine.

Le projet de loi vise également à encadrer l’émission d’une cryptomonnaie ou d’un stablecoin souhaitant concurrencer le yuan numérique. Ce nouveau cadre réglementaire pourrait notamment devenir un problème pour la société à l’origine du stablecoin Tether (USDT). Pour cause, en plus de l’USDT, l’entreprise a développé un stablecoin adossé au yuan et baptisé Tether CNH (CNHT). Or, si le yuan numérique est officiellement reconnu comme cryptomonnaie officielle chinoise, tout autre stablecoin adossé au yuan sera interdit. Et les sanctions encourues seront relativement sévères : destruction des tokens, amendes proportionnelles au montant créé et peine de prison ferme.

La Banque populaire de Chine précise que le projet de loi est en consultation publique jusqu’au 23 novembre 2020.