Les causes de cette hausse sont d'abord à retrouver du côté des ETF Bitcoin, avec une entrée nette de 479,35 millions de dollars enregistrée le lundi 28 octobre, selon des données de SoSovalue. Depuis près de deux semaines, ces fonds enregistrent des flux positifs.

Les élections américaines sont aussi un événement attendu par le secteur, du fait notamment des grandes promesses effectuées par Trump sur le sujet et de la position relativement plus favorable à l'industrie montrée par Kamala Harris par rapport à d'autres Démocrates.

On rappelle enfin que la fin d'année est généralement une bonne période pour les cryptomonnaies, surtout lorsque le halving a eu lieu un peu plus de six mois auparavant. Alors, le bull run sera-t-il le cadeau de Noël 2024 des crypto bros ?