Le Bitcoin commençait à reprendre des couleurs dernièrement. Mais ce n'était encore rien par rapport à ce qui vient d'arriver en début de matinée. Car l'or numérique a, au moment où l'on annonçait la probable victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle des États-Unis, atteint un nouveau record.

Le 5 novembre 2024 sera ainsi non seulement le jour de la réélection de Trump, mais aussi celui où (à ce jour) le Bitcoin aura affiché le cours le plus élevé, à plus de 75 400 dollars ! Une euphorie que l'on retrouve sur la plupart des marchés financiers.