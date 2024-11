« Plus vite, plus haut, plus fort », c'est la devise des Jeux olympiques. Mais ce pourrait être tout aussi bien celle du Bitcoin en ce moment. En effet, la plus grosse valorisation des cryptomonnaies a brièvement atteint le seuil des 94 000 dollars hier dans la soirée.

Un chiffre qui se rapproche de plus en plus de celui attendu par tous les crypto bros : les 100 000 dollars. Et un chiffre qui ne semble plus du tout illusoire ou fantasmatique !