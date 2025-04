Alors que le locataire de la Maison-Blanche se voulait jusque-là très offensif face à la Chine, laissant poindre l'idée que les deux plus grandes économies du monde pourraient aller au clash, il change dorénavant son fusil d'épaule. Il a ainsi indiqué que les très haut droits de douane, allant jusqu'à 145%, imposé à la Chine, et qui correspondaient à une sorte de quasi-embargo, allaient substantiellement être revus à la baisse, et que Washington et Pékin allaient trouver un accord qui soit « équitable ». La fin des montagnes russes sera-t-elle le début d'un mieux dans les cryptos ?