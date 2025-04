Cette situation n'a rien d'étonnant. On a en effet pu observer l'effondrement de nombreuses valeurs à travers le monde la semaine dernière après l'annonce des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, avec notamment les valeurs de la tech violemment touchées. Et ça ne devrait pas aller en s'améliorant.

Car le locataire de la Maison Blanche n'a montré aucun signe qu'il pourrait faire marche arrière. Il a récemment posté un message sur son réseau social TruthSocial demandant aux Américains : « Tenez bon, cela ne sera pas facile ».

Et du côté des marchés, les signes sont mauvais en ce début semaine. La Bourse de Taïwan (-9,7%) clôture ainsi ce lundi avec la plus grande perte jamais enregistrée en une journée depuis sa création en 1967 et celle de Hong-Kong (-13,22%) s'effondre à un niveau inédit depuis la crise de 1997. L'indice de volatilité VIX atteint lui son plus haut niveau depuis le début de la crise Covid-19, en 2020. Va-t-on vers une semaine encore très compliquée ?