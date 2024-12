La fin d'année, c'est souvent une bonne période pour le Bitcoin, et les cryptomonnaies en général. Comme le montre une analyse du célèbre site Coingecko, le Bitcoin a connu une hausse importante lors de semaine précédant Noël 7 fois sur les 10 dernières années. 5 fois sur la même période, il a aussi bénéficié d'un rallye après Noël.

Et le millésime 2024 pourrait être particulièrement réussi. Il faut ainsi noter que le Bitcoin est aujourd'hui aux alentours de 108 000 dollars. S'il devait ainsi continuer à la hausse, une plateforme de données comme CoinCodex prédit que la plus grosse des cryptomonnaies pourrait afficher un cours qui franchirait les 120 000 dollars aux environs du Nouvel an !