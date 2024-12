Évidemment, cette euphorie qui ne s'arrête pas a toujours les mêmes causes, à savoir d'abord et avant un Donald Trump qui ne cesse de parler en bien du Bitcoin, et réfléchit à créer une réserve américaine fédérale en bitcoins - contrairement à un Microsoft. L'intégration de la société de Michael Saylor, MicroStrategy, au Nasdaq 100 permet aussi de maintenir une atmosphère d'optimisme dans le secteur, tout comme l'achat par l'un des plus grands mineurs de bitcoins au monde, Rio Platforms, de 5 117 bitcoins (au prix unitaire de 99 669 dollars).

Pour autant, nombreux sont à s'accorder sur le fait que la frénésie actuelle commence à ressembler à une trop forte embellie, et qu'il pourrait y avoir prochainement une correction. Le patron de ZK Square, CK Zheng, s'attend ainsi à ce qu'après un pic atteint tout début 2025, le Bitcoin vive une correction assez conséquente, qui pourrait faire chuter jusqu'à 30% son cours.