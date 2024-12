Même si l'annonce a dû décevoir les quelques amateurs de cryptomonnaies qui y avaient cru, il semblait tout de même quasiment certain que Microsoft répondrait par la négative.

« Comme le note la proposition elle-même, la volatilité est un facteur à prendre en compte dans l'évaluation des investissements en cryptomonnaies pour les applications de trésorerie d'entreprise qui nécessitent des investissements stables et prévisibles pour garantir la liquidité et le financement opérationnel » a ainsi noté le conseil d'administration dans un document déposé à Securities and Exchange Commission (SEC).

Michael Saylor avait multiplié les interventions pour essayer de convaincre l'entreprise. Il avait même demandé à obtenir un rendez-vous avec le patron de Microsoft, Satya Nadella - ce que ce dernier avait refusé. Alors, est-ce simplement partie remise ?