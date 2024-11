Il a indiqué qu'à son sens, Microsoft acquerrait plus de stabilité avec l'achat de bitcoins. 98,5% de sa valeur provenant de ses bénéfices trimestriels, Microsoft serait ainsi « beaucoup plus stable et beaucoup moins risqué si la moitié de la valeur de l'entreprise était basée sur des actifs tangibles ou des biens comme le Bitcoin. » Une argumentation audacieuse quand on connaît les fluctuations de cet actif.

Michael Saylor a aussi ajouté que cet effort visant à convaincre Microsoft devrait s'appliquer à toutes les grandes sociétés du pays. « Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de l'inscrire à l'ordre du jour de chaque entreprise. Elle devrait être inscrite à l'ordre du jour de Berkshire Hathaway, d'Apple, de Google et de Meta, parce qu'ils disposent tous d'énormes quantités de liquidités et qu'ils brûlent tous la valeur actionnariale » a-t-il estimé. Alors, visionnaire ou simple spéculateur ?