Comme le rappelle cette actionnaire, la valeur totale des actifs de Microsoft est à ce jour d'un peu moins de 500 milliards de dollars. Il rappelle que la grande majorité de ces actifs est composée de titres du Trésor américain et d'obligations de grandes sociétés dont le rendement permet à peine de contenir la hausse de l'inflation. L'actionnaire en question met par ailleurs en comparaison la forte hausse de Bitcoin sur 1 an, et sur 5 ans, avec celles des obligations d'entreprise.

On attend maintenant de savoir si cet argumentaire va convaincre les actionnaires de Microsoft, qui n'auront pas non plus oublié la volatilité du Bitcoin. Mais avec encore récemment la plus-value importante qu'une entreprise comme Tesla a fait avec ses bitcoins, il est possible d'imaginer que cette proposition puisse intéresser un grand nombre d'investisseurs. La fin d'année devrait être intéressante chez la firme fondée par Bill Gates !