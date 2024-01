Désormais plus grosse capitalisation boursière mondiale, Microsoft cumule les atouts pour le rester un petit moment

Le premier trimestre de l'exercice 2024 (période de juillet à fin septembre 2023) a déjà démontré la croissance significative des opérations commerciales de Microsoft et de ses plateformes Xbox, Windows, Office, LinkedIn et Bing. Et avec l'ajout imminent d'Activision-Blizzard, les revenus issus de franchises populaires comme Call of Duty pourraient propulser Xbox au sommet des sources de revenus pour Microsoft.