Microsoft menace plus que jamais la place d'Apple d'entreprise la plus puissante du monde, et voici pourquoi

Alexandre Boero Chargé de l'actualité de Clubic Les logos Apple et Microsoft © Koshiro K / Shutterstock.com La couronne de l'entreprise la plus valorisée, pour ne pas dire la plus puissante du monde, est disputée par Microsoft à Apple, qui inquiète avec ses ventes de l'iPhone. Dans ce que l'on pourrait appeler un retournement de situation sur le marché des technologies, Microsoft regarde droit dans les yeux Apple pour le titre d'entreprise la plus valorisée au monde. Les récentes inquiétudes concernant les ventes d'iPhone ont entraîné une chute de 4 % des actions de la marque à la pomme en ce début d'année 2024, ce qui met directement en danger sa position de leader face à la montée constante de Microsoft, en hausse de 2 % depuis le début de l'année après une impressionnante croissance de 57 % en 2023.

On n'arrête plus Microsoft ! Mercredi, Apple a enregistré une baisse de 0,4 % de son action, tandis que celle de Microsoft grimpait de 1,6 %, venant resserrer un peu plus l'écart entre les deux géants technologiques. En clôture mercredi, la capitalisation boursière d'Apple s'élevait à 2,866 milliards de dollars, légèrement devant celle de Microsoft, qui atteignait 2,837 milliards de dollars. Autant donc dire que les deux mastodontes sont dans un mouchoir de poche. La chute des ventes d'iPhone en Chine, en baisse de 30 % au cours de la première semaine de 2024, a ajouté aux défis d'Apple, confrontée à une concurrence féroce de Huawei et d'autres acteurs locaux. En parallèle, Microsoft a réussi à maintenir sa croissance, soulignant la volatilité du marché.

Le 2 février prochain, Apple lancera son casque de réalité mixte Vision Pro aux États-Unis, une sortie considérée – peut-être à tort nous verrons – comme la plus importante depuis l'iPhone en 2007. UBS prévoit néanmoins des ventes « relativement négligeables », dans un rapport publié lundi, mettant en doute leur impact sur les bénéfices par action d'Apple cette année.

L'Apple Vision Pro peut-il booster les résultats du géant ? © Apple Apple joue gros cette année La compétition pour la suprématie boursière n'est en tout cas pas nouvelle. En 2021, Microsoft avait déjà brièvement réussi à dépasser Apple, à l'époque en raison des perturbations liées à la pandémie. Aujourd'hui, les deux entreprises sont jugées chères en termes de prix par rapport à leurs bénéfices prévus, mais la firme de Cupertino garde la main sur la plus grosse valorisation du globe depuis deux ans. Jusqu'à quand ? Telle est la question.

Concernant Apple, les analystes s'attendent à une légère augmentation du chiffre d'affaires sur les trois derniers mois, ce qui marquerait la première croissance en quatre trimestres. Vous vous doutez donc bien que les performances de la firme de Cupertino seront scrutées de près lors de la publication des résultats le 1er février.

Avec une prévision de 16 % d'augmentation de son chiffre d'affaires à 61,1 milliards de dollars, Microsoft semble en revanche bénéficier de la croissance continue de son activité cloud, portée par Azure. La bataille pour la suprématie boursière entre Microsoft et Apple atteint donc un nouveau sommet, avec les yeux du marché rivés sur leurs performances à venir.

Source : Reuters A découvrir en vidéo