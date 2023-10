Apple : les ventes de l'iPhone 15 ne sont pas bonnes en Chine, mais à qui la faute ?

Mais les ventes en baisse en Chine ne sont plus la seule préoccupation d'Apple. La firme de Cupertino doit faire face aux tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine. Dernier sujet de discorde en date : l'utilisation d'iPhone aurait été interdite à certains échelons des ministères chinois. Le gouvernement a d'ailleurs lancé une enquête fiscale contre Foxconn, le plus grand fournisseur d'Apple, basé à Taïwan, dont on sait les tensions avec Pékin.