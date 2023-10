Le marché mondial du smartphone continue de chuter, mais...

Pour autant, comme le démontre le graphique ci-dessus, le recul des ventes est, durant ce trimestre, assez léger par rapport à celui enregistré depuis le début de l'année 2022. Ce recul de 1 % est donc à la fois la preuve que le marché est toujours en souffrance, mais aussi que le déclin des ventes commence à fortement ralentir. Ce qui pousserait les fabricants à prendre plus d'initiative, toujours selon Canalys.

« Nous constatons que les fournisseurs reconstituent stratégiquement leurs stocks de composants et de canaux de distribution afin de se préparer à une éventuelle reprise de la demande et à une hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement », explique ainsi l'analyste Tobi Zhu.

La même personne indique, par ailleurs, que si une remontée du marché reste possible, les entreprises pourraient toutefois à nouveau connaître des périodes de pénurie. « L'augmentation actuelle des commandes à court terme et la réduction de la capacité d'approvisionnement peuvent entraîner des pénuries de composants, ce qui pose des problèmes de planification et de production », note-t-il. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ?