L'iPhone 13 porte Apple en Chine, désormais numéro 1 des ventes de smartphones

Au quatrième trimestre, la part de marché d'Apple sur les smartphones a atteint 23 % en Chine. Elle n'était que de 16 % un an avant, soit une croissance de 32 % entre les deux périodes. La firme de Cupertino a réussi le tour de force de dépasser vivo, dont la part de marché progresse tout de même sur un an, passant de 18 à 19 %, et qui est le numéro un en Chine sur l'ensemble de l'année cette fois, nous allons en reparler. OPPO (17 %), Honor (15 %) et Xiaomi (13 %) suivent.