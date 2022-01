Un nouveau smartphone OPPO apparait sur Geekbench, Reno 7 ou Find X5 Lite sous Dimensity 900 ?

Quoi qu'il en soit, le mobile embarquera 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, une batterie d'une capacité de 4 450 mAh supportant une charge filaire rapide de 65 W et un écran AMOLED de 6,43 pouces Full HD+ avec fréquence de rafraîchissement à 90 Hz.

Le capteur photo principal de 64 MP dispose d'une ouverture de f/1.7 et d'une stabilisation électronique de l'image, alors que la caméra selfie affiche 32 MP et f/2.4.

En ce qui concerne l'interface, ColorOS 12 (basée sur Android 12) est annoncée, mais le benchmark indique un test réalisé sur Android 11.