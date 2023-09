L'iPhone 15 ne sera peut-être pas vendu par le principal opérateur de téléphonie mobile en Chine

Ni China Mobile ni le géant américain n'ont confirmé la rumeur. Et malgré tout, il devrait toujours être possible d'obtenir légalement les futures versions de l'iPhone par d'autres moyens. Cependant, le secteur des smartphones est en pleine mutation en Chine, dans un contexte de montée du nationalisme industriel et de tensions commerciales avec les États-Unis. Les fabricants locaux deviennent des concurrents de plus en plus féroces pour la marque à la pomme, dans un contexte où le sentiment anti-Apple « s'est répandu sur les médias sociaux chinois ».

Reste à savoir si le géant américain sera capable de rebondir, comme il l'a fait après des chiffres de vente décevants en 2019 avec les iPhone XR et XS. Cependant, il pourrait y avoir un compromis de trouvé, car Apple fournit des millions d'emplois directs et indirects en Chine, toujours selon Bloomberg. Cette donnée pourrait rendre possible une négociation avec le gouvernement local, à l'heure où de plus en plus de fabricants délocalisent leurs sites de production dans d'autres pays, tels que l'Inde.