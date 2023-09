Chine : fini les iPhone et les Pixel au sein des agences gouvernementales !

À en croire le Wall Street Journal, une telle décision est dictée par la nécessité établie par les dirigeants de Pékin de réduire la dépendance du pays à des technologies étrangères. L'autre objectif est bien sûr d'avoir un plus grand contrôle sur la cybersécurité des appareils utilisés, et plus généralement d'éviter les fuites de données sensibles. Des raisons a priori assez sensées au vu de l'état des relations entre le pays et les États-Unis, qui ont d'ailleurs pris une décision similaire récemment.