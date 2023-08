TikTok désormais interdit sur les téléphones des employés de la mairie de New York

Le fait que la mairie de New York prenne cette décision n'est pas franchement étonnant. Les restrictions à l'égard de l'application sont de plus en plus sévères à l'échelle mondiale, et de nombreux pays ont restreint son utilisation dans des contextes officiels : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, et même chez nous, en France. TikTok est d'ailleurs complètement interdit dans d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan ou la Jordanie.