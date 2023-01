Nouvelle attaque contre TikTok, la plateforme bientôt interdite aux États-Unis ?

Les attaques à l'encontre de TikTok ne s'arrêtent désormais plus. Le réseau social a les oreilles qui sifflent aux États-Unis, où il fait l'objet d'un (très) rare consensus bipartisan. Et d'interdictions à tous les étages du pays. Le gouvernement fédéral, les États et même certaines universités ne veulent plus voir l'application accessible sur leurs appareils.

Pour le moment, les efforts faits par TikTok pour rassurer les autorités quant à la sécurité des données de ses utilisateurs n'ont convaincu personne dans le pays. Au point même que le pouvoir politique va passer une nouvelle vitesse sur cette question.

En effet, la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis annonce le vote d'une loi le mois prochain dont l'objectif sera d'interdire TikTok sur le sol américain. L'opération est menée par un représentant républicain, Michael McCaul.