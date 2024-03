Cette fois, TikTok risque vraiment l'interdiction aux États-Unis

Ce nouveau texte a été présenté par des députés démocrates et républicains, démontrant la connivence des deux partis à ce sujet même en période électorale. Il donne six mois à ByteDance pour se séparer de TikTok. Si le géant chinois n'obéit pas, l'application ne serait plus proposée dans l'App Store et le Google Play Store dans le pays. De même, les navigateurs ne pourront plus héberger sa version desktop.