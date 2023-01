En Chine, les ventes de smartphones se cassent la gueule comme rarement : comment l'expliquer ?

Au jeu des fabricants, c'est vivo qui s'en sort le mieux. Avec 18,6 % de parts de marché, il est celui qui a vendu le plus de smartphones en Chine l'an dernier. Pourtant, ses ventes totales ont plongé de plus de 25 % sur un an. Honor, cédé par Huawei en 2020, a de son côté tiré son épingle du jeu en 2022 avec une hausse de ses ventes de 34 %, devançant Apple et OPPO, excusez du peu, qui d'ailleurs se tirent la bourre pour la troisième place du marché chinois.