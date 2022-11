Salaires impayés, épidémie, violence policière : rien ne va plus à "iPhone City"

Des images d'affrontements et de manifestants en sang ont été relayées sur les réseaux sociaux Twitter et Weibo, puis authentifiées par les agences de presse Reuters et AFP. Sur certaines vidéos que nous avons pu visionner, on peut ainsi voir des manifestants démolir des caméras de surveillance, des cabines de tests Covid, des barrières ou des fenêtres ; et d'autres témoigner le visage ensanglanté, confirmant notamment les violences policières.