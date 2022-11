iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : Foxconn galère à faire reprendre la production, même à coup de primes ?

Au vu des nombreux soucis rencontrés sur le site chinois, Apple déplace progressivement la production de ses iPhone vers l’Inde et le Viêt Nam, même si la transition prendra un certain temps avant de s'opérer totalement. Par ailleurs, il est évident que cette prime de 69 dollars et ces premières augmentations de salaire ne suffiront pas à trouver une paix durable dans l'usine d'assemblage. Espérons que Foxconn améliorera rapidement les conditions de travail de ses employés et qu'elle augmentera leurs salaires de façon plus significative.