Après Apple, devinez qui va faire produire ses smartphone en Inde plutôt qu'en Chine ?

Il faut dire que la Chine n'est plus l'eldorado d'il y a 20 ans, et ce, pour un certain nombre de raisons. Le pays s'est particulièrement enrichi durant les dernières décennies, ce qui a entraîné une augmentation du coût du travail sur place.

De plus, l'environnement politique incertain, illustré notamment par les problèmes de l'époque COVID-19 et les graves troubles dans les usines Foxconn, ont pu refroidir les géants de la tech américains. Enfin, la rivalité toujours plus forte entre la Chine et les États-Unis pourrait faire craindre d'éventuelles pressions de Pékin sur ces sociétés.

De son côté, l'Inde apparaît comme une démocratie, avec un environnement socio-économique beaucoup plus prédictible, et dont la position géostratégique provoque beaucoup moins de frictions avec Washington. Une diversification de la production permettrait ainsi à l'entreprise californienne d'améliorer sa résilience. De quoi la pousser à multiplier les initiatives ?