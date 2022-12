Pourquoi Apple va rapatrier une partie de sa production en Inde

Une stratégie de plus en plus mal vécue par la population, et qui a fini par entraîner des manifestations inédites dans le pays. Et l'une des plus remarquées fut sûrement l'émeute dans l'usine géante de Foxconn, à Zhengzhou, une usine aussi appelée « iPhone City ». Résultat, la production a ralenti, et les expéditions d'iPhone 14 ont connu des retards conséquents.