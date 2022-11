Apple devrait bientôt produire ses puces aussi en Europe

À l'instar des plus grandes multinationales, Apple dépend presque exclusivement de l'Asie pour produire ses téléphones portables et autres tablettes tactiles. La marque à la pomme est notamment dépendante de Taïwan qui produit environ 60 % des processeurs mondiaux. Une stratégie mise à mal par les récents événements géopolitiques et sanitaires. Mais la firme de Cupertino s'apprête à faire bouger les choses.