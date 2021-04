Apple dévoile un plan de 430 milliards de dollars pour la conception de puces aux États-Unis

La firme de Cupertino va créer un tout nouveau campus en Caroline du Nord. Budget de l'opération : un milliard de dollars. Plus de 3000 emplois seront créés avec ce projet. En 2019, Apple avait déjà lancé un chantier de campus à Austin pour ce même montant d'un milliard de dollars.

Les activités de ce campus seront concentrées sur l'intelligence artificielle et le machine learning, des secteurs qui connaissent des progrès fulgurants ces dernières années et sur lesquels Apple a accumulé du retard.

Des dizaines de milliards de dollars seront consacrés au design de puces et à la 5G. Les investissements profiteront à neuf états : Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Texas, Vermont et Washington.