Apple confirme n'avoir aucune intention de remplacer le Mac par l'iPad

La toute dernière tablette tactile du constructeur californien intègre désormais la puce M1, le SoC made in Apple qui équipe les derniers MacBook Air et MacBook Pro .

Ce changement de puce n'est pas le premier pas que fait l'iPad vers l'ordinateur traditionnel. iPadOS en est un bon exemple, avec de nouvelles fonctionnalités pensées pour la productivité. On peut également évoquer le support natif de la souris et du clavier afin d'offrir plus de souplesse et de précision aux utilisateurs professionnels.

De son côté, macOS Big Sur s'inspire de plus en plus de la tablette, avec des menus et des fonctionnalités directement héritées de l'iPad.

C'est pourquoi beaucoup se demandent si Apple ne va pas à terme fusionner l'iPad et le Mac à travers un système d'exploitation commun aux deux types d'appareils, qui partagent désormais peu ou prou la même architecture.