Le Mac Mini M1 a désormais une version Ethernet 10 Gb

Comme vous pouvez le voir sur notre capture, la chose se fait depuis la boutique en ligne d'Apple et nécessite de payer un surcoût de 115 euros. L'option s'ajoute aux autres personnalisations possibles du Mac Mini M1 pour lequel on peut opter pour 8 ou 16 Go de mémoire vive et choisir son SSD parmi quatre capacités (256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To).