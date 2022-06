1 000 milliards de dollars : c'est ce que pourrait dépenser TSMC pour sa nouvelle usine 2 nm

Le sous-traitant de la plupart des constructeurs tech mondiaux devrait toutefois faire face à une opposition locale. Certains se plaignent déjà des remises accordées à TSMC pour acquérir et s'installer sur des terrains autrefois publics. Les chauffeurs de taxi sont également vent debout contre une possible installation puisque la société s'implanterait sur des terrains de golf, ce qui constituerait pour eux une perte sensible de chiffre d'affaires.

Actuellement le groupe finalise le processus de production de puces gravées en 3 nm mais TSMC doit pour autant rapidement envisager la mise en place d'une ligne de production dédiée aux puces gravées en 2 nm et anticiper les demandes de ses clients, comme Apple, Qualcomm ou encore NVIDIA et AMD, aux volumes de plusieurs dizaines de millions de puces commandées par an.

TSMC est également sur le pont avec la création d'un autre site de production, dont les couts sont estimés à 12 milliards de dollars, et cette fois situé aux Etats-Unis en Arizona. L'usine doit ouvrir en 2024 mais l'entreprise rencontrerait des difficultés de recrutement alors que son rival Intel construit dans le même temps une extension de son campus situé dans le même état. Les deux entreprises se battent pour recruter des profils alors que l'Arizona affiche un taux de chômage sous la barre des 4% et Intel bénéficie d'un avantage d'ancienneté ainsi que de meilleures conditions salariales qui pourrait mettre à mal les objectifs de la société taïwanaise.