Google investit massivement en Inde, 10 milliards pour un marché au coeur des préoccupations

Le président-directeur général du groupe Alphabet et de sa filiale géante Google, Sundar Pichai, a annoncé, lundi 13 juillet, un investissement à hauteur de 10 milliards de dollars en Inde. La somme, qui sera injectée sur une période de cinq à sept ans via des actions et rapprochements, devra permettre une adoption plus massive des services et usages numériques dans un pays qui compte près de 1,4 milliard d'habitants, et qui constitue son principal marché étranger.