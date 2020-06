Google retire du PlayStore une application permettant de supprimer les applications chinoises de son smartphone

L’application pour Android « Remove China Apps » proposait aux utilisateurs de détecter l’origine des applications et de les supprimer, si besoin. Elle ciblait en particulier les applications d’origine chinoise.

Avant sa suppression, c’était l’application la plus populaire en Inde : elle avait été téléchargée près de 5 millions de fois depuis fin mai.

La popularité de l’application conçue par la société indienne OneTouch AppLabs s’explique notamment par un sentiment anti-chinois croissant en Inde. À cela se mêlent des conflits politiques et frontaliers, qui se répercutent sur le marché des technologies.

Selon Counterpoint Research, les smartphones signés de constructeurs chinois constituaient plus de 70 % du marché indien au premier trimestre 2020. Les applications chinoises ont donc tout naturellement connu un essor important dans le pays. Celle ayant le plus de succès est sans doute TikTok, téléchargée plus de 636 millions de fois en Inde.