iPhone : WhatsApp et Threads retirés de l'App Store en Chine

La censure fait rage en Chine depuis de nombreuses années, et les autorités locales font la chasse aux applications et aux services étrangers. De nombreux outils en ligne, utilisés tout autour du globe comme le moteur de recherche Google, ne sont pas accessibles pour le milliard et demi d'habitants chinois, sauf s'ils décident de passer par un VPN et de déjouer la législation.

Apple doit également jouer les équilibristes dans ce domaine. Le constructeur ne peut se passer du marché chinois, qui pesait près de 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le seul dernier trimestre 2023. Il doit désormais s'accommoder des décisions et des politiques locales.