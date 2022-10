L’opposition en Chine, censurée sur les réseaux publics, utilise AirDrop pour diffuser secrètement ses tracts

Si vous êtes familier des iPhone, iPad et autres Mac, AirDrop vous dit forcément quelque chose. Pour les autres, peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce système particulièrement pratique pour transmettre des fichiers entre machines de la Pomme. Car telle est la dernière stratégie trouvée par des opposants au pouvoir chinois pour sensibiliser à leur cause celles et ceux qui croisent leur chemin.

Le problème, c'est qu'AirDrop induit une proximité physique pour que les deux appareils puissent communiquer efficacement, idéalement moins de 2 mètres. Plus encore, cette technique reste limitée aux seuls détenteurs d'appareils Apple, mais elle permet à une opposition chinoise toujours plus muselée de se faire (un peu) entendre. De nombreuses images, que vous pouvez consulter sur le compte Instagram du mouvement CitizenDaily China (@CitizenDailyCN) traduisent un rejet du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping.

Alors que le deuxième mandat du chef de l'État arrive à son terme, une modification constitutionnelle entérinée en mars 2018 permet à Xi Jinping de briguer un troisième mandat, et davantage s'il le souhaite. Ouvert il y a cinq jours, le 20e congrès du PCC laisse peu de doutes quant à une autre issue que celle d'un maintien du président sortant, au grand dam de ses détracteurs.