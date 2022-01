JO : l'application des Jeux de Pékin consacrée aux athlètes serait-elle un spyware ?

L'application ne revêt pas un caractère obligatoire pour les sportifs, le personnel, les journalistes, les représentants ou les hauts fonctionnaires qui participeront chacun à leur façon à ces Jeux d'hiver. Mais elle pourrait leur être d'une grande utilité, dans le sens où, outre ses fonctionnalités de géolocalisation et autres informations sur la compétition, elle peut aider à faire contrôler son statut vaccinal, non sans laisser quelques données sur la plateforme au passage (numéro de passeport, informations relatives à la COVID-19, etc.).

D'autres analyses de l'application suggèrent aussi qu'elle serait dotée d'un mécanisme de mots interdits (2 442 mots au total), pouvant potentiellement déclencher l'enregistrement des conversations s'ils venaient à être employés. Ces mots seraient, pour beaucoup, liés à la politique et au pouvoir exercé par le président de l'empire du Milieu, Xi Jinping.