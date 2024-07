Pourquoi Grindr décide de bloquer certaines de ses fonctionnalités dans le village olympique pendant les Jeux de Paris 2024

Grindr a mis en place tout un arsenal de restrictions pour protéger la vie privée de ses utilisateurs présents dans le village olympique. Fini la fonction « Explorer » qui permet de voir les profils à proximité. La fonctionnalité « Se déplacer » est aussi désactivée. Impossible donc de naviguer virtuellement dans le village pour repérer les athlètes célibataires.

L'affichage de la distance entre utilisateurs est désactivé par défaut. Les sportifs peuvent toutefois choisir de partager une distance approximative s'ils le souhaitent. Grindr propose aussi des options supplémentaires : messages éphémères illimités, possibilité d'annuler l'envoi d'un message, blocage des captures d'écran pour les photos de profil et les médias dans le chat.

Les vidéos privées sont interdites dans le périmètre du village olympique. L'application envoie aussi des messages de prévention aux utilisateurs, leur rappelant les risques potentiels. Seules des publicités de Grindr for Equality sur la santé et la sécurité seront diffusées, pas de pubs tierces.

« Être un athlète LGBTQ+ comporte son lot de défis uniques, en particulier pour ceux qui viennent d'endroits où les droits et les protections fondamentaux de notre communauté manquent », précise un communiqué sur le blog de l'application. Enfin, Grindr renforce la vérification des profils et propose une fonction pour signaler facilement tout problème dans les 24 heures. Le but : permettre aux athlètes de communiquer entre eux sans craindre d'être repérés ou harcelés.