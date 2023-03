Grindr accusé d'avoir vendu les données de ses membres à un groupe catholique à la recherche de prêtres homosexuels

Dans une vaste enquête, le Washington Post a révélé comment cette ONG catholique, installée à Denver et baptisée Catholic Laity and Clergy for Renewal, a acheté les données de localisation et d'utilisation de ces applications. En analysant des enregistrements de réunions à huis clos du groupe ainsi que des fuites de documents et des archives publiques, le média a découvert que de 2018 à 2021, le groupe ultra conservateur a déboursé 4 millions de dollars pour se procurer des données privées issues de ces plateformes.