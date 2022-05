Valorisée 2,1 milliards de dollars, l'app de rencontre Grindr entre en Bourse

Grindr

Probablement aussi connu que Tinder, Grindr en est finalement un équivalent pensé à destination de la communauté queer, plus précisément gay et bisexuelle. Depuis plus de dix ans, le service rencontre un succès sans équivoque, notamment grâce à des fonctions gratuites facilitant les rencontres. Malgré tout, comme pour la plupart des plateformes de ce genre, Grindr n’ouvre certaines fonctionnalités qu’aux abonnés premium, moyennant des tarifs élevés.