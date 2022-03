Une nouvelle application de rencontres propose des matchs selon vos goûts musicaux

À l'inscription, l'application demande l'accès au compte Spotify ou Deezer de l'utilisateur. Ensuite, il faut définir quatre chansons clés : la meilleure chanson de tous les temps, la chanson pour une nuit d'amour, la chanson écoutée en secret, et enfin celle de l'humeur du jour. L'application intègre son propre moteur de recherche qui contient des résultats époustouflants, y compris des chansons introuvables sur d'autres plateformes. Les matchs seront basés sur les titres likés et les plus écoutés.